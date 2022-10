Prima pagina Tuttosport, crisi Juve: a novembre rischia Max, a maggio tutti

La prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, 13-10-2022

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 13 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, parla della crisi della Juventus. Se a novembre a rischiare è il solo Massimiliano Allegri, a maggio saliranno tutti sul banco degli imputati. In basso le grandi prestazioni in Champions League di Inter e Napoli, mentre ancora più giù ecco il dossier del Milan sui torti subiti dall'Uefa negli ultimi anni.