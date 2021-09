Prima pagina Tuttosport: “Toro-Juve, ora è 3-1. È già fuga per tre!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 13 settembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della bella vittoria, 4-0, del Torino di Ivan Juric sulla Salernitana. I granata, ora a 3 punti in classifica, dopo 26 anni sono momentaneamente davanti ai rivali cittadini della Juventus. In campionato, intanto, comandano in tre: Milan (netto 2-0 sulla Lazio), Napoli e Roma (vittoria 2-1 'last minute' in casa contro il Sassuolo).