Prima pagina Tuttosport: “David & C. il dopo Vlahovic”

Sul fronte giudiziario, la Juve vince il ricorso in Cassazione: per plusvalenze e falso in bilancio il processo si sposterà da Torino a Milano. A proposito di Torino, ma dei granata: rinnovo fino al 30 giugno 2028 per il capitano, Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale olandese Perr Schuurs, invece, va verso il Crystal Palace.