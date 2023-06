Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 13 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la scomparsa di Silvio Berlusconi. L'ex proprietario del Milan per oltre tre decenni, dal febbraio 1986 all'aprile 2017, si è spento a 86 anni ieri mattina presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano. Con il club rossonero ha vinto tutto: 29 trofei in 31 anni.