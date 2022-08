Prima pagina Tuttosport: “Kostic, occhi da Juve. Depay, passi in avanti”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'arrivo di Filip Kostić alla Juventus. Visite mediche, ieri, per l'esterno offensivo serbo e contratto depositato in Lega: oggi ufficialità, a Ferragosto già in campo. La Juve preme per avere Memphis Depay, mentre il Manchester United è a Torino per convincere Adrien Rabiot a trasferirsi ad 'Old Trafford'.