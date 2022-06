Prima pagina Tuttosport: Juve, Di Maria ultima chiamata

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 12 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando dell'ultimo tentativo della Juventus per Angel Di Maria: cresce l'ottimismo. L'Italia giovane non tradisce, mentre ecco il primo colpo di mercato di Gerry Cardinale per il Milan: si chiama Paolo Maldini.