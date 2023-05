Prima pagina Tuttosport: “Dai, Juve! Bisogna credere alla finale”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 12 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Siviglia , semifinale d'andata di Europa League disputatasi ieri sera all'Allianz Stadium di Torino.

Manca, nel computo, anche un rigore su Adrien Rabiot . Per il quotidiano torinese, però, la Juve può credere nel passaggio in finale al 'Ramón Sánchez Pizjuán'.

Nell'altra semifinale, 1-0 interno della Roma al Bayer Leverkusen (gol di Edoardo Bove ). In Conference League , invece, Fiorentina-Basilea è terminata 1-2 : gol di Arthur Cabral - ex del match - poi rimonta degli elvetici nel quarto d'ora finale della partita.

L'Inter, dove l'exploit in Champions League, confermerà Simone Inzaghi in panchina mentre, in casa Torino, si va verso la permanenza del capitano Alessandro Buongiorno. Questo nonostante lo corteggino Bournemouth e Nottingham Forest in Premier League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).