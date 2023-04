Prima pagina Tuttosport: “Juve, Vlahovic non è in crisi”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 12 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport apre con la Juventus. "Juve, Vlahovic non è in crisi". A Viana, Ds dello Sporting, Dusan fa paura: eccome. "Con la Serbia è entrato e ha fatto doppietta: allora? ". In alto spazio alla Champions League. Inter, giù il cappello. Gran gol di Barella e rigore di Lukaku: 2-0 al Benfica, Inzaghi prenota la semifinale. Champions d'Italia, stasera Milan-Napoli. Pioli appello a San Siro, Spalletti senza Osimhen. Al centro spazio al Torino. Buongiorno, Toro è l'ora del rinnovo. In basso spazio agli altri sport. Sonego, tu si che sei Toro. Musetti e Nardi alè! Ginnastica d'Italia un oro storico. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).