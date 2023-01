Prima pagina Tuttosport: “Max ne ha zittiti molti”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 12 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Tuttospost apre con l'intervista esclusica a Miralem Pjanic: "Max ne ha zittiti molti". In alto la vittoria del Torino sul Milan in Coppa Italia: Toro eroico. Adopo regala il pass ai quarti di finale ai granata, rossoneri già eliminati. In basso le parole di Rocchi: "Il gol tolto ad Acerbi solo un incidente". Poi spazio a Buffon: "Grande Gigi! Se sta bene è ancora il numero uno". "Il nostro Vialli", domani su Tuttosport. Infine si chiude con il tennis: "Berrettini è più forte di prima". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).