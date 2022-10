Prima pagina Tuttosport: “Di María, l’esorcista. Chelsea, ti facciamo Blues”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'esorcista. No, non del film horror degli anni Settanta. Ma della funzione che avrà il rientrante Ángel Di María in occasione di Maccabi Haifa-Juventus, partita della 4^ giornata del Girone H della Champions League 2022-2023 in programma oggi alle ore 18:45. Sarà l'argentino ad affiancare Dušan Vlahović, con Arkadiusz Milik inizialmente in panchina. La squadra di Massimiliano Allegri ha l'obbligo della vittoria.