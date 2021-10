Prima pagina Tuttosport: “Italia, tutti in Chiesa (con Gigio)”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 11 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 11 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento di Italia-Belgio 2-1 : gli 'Azzurri' tornano alla vittoria e conquistano il terzo posto nella Nations League 2021 . Applausi per Federico Chiesa e Gianluigi Donnarumma . Lo 'Stadium' di Torino tenta il 'colpo' così come fece con Cristiano Ronaldo nel 2018 ?

Vittoria della Francia, 2-1, nella finale contro la Spagna: reti di Karim Benzema e Kylian Mbappé. Derby di calciomercato, poi, tra Milan e Inter per il 'Gallo', Andrea Belotti: il centravanti non rinnoverà il contratto con il Torino e, pertanto, da febbraio sarà sul mercato a costo zero per l'annata successiva. Paolo Maldini tenta la giocata d'anticipo, ma Giuseppe Marotta non molla. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).