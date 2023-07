Prima pagina Tuttosport: “Scippo Sergej, reazione Juve”

Invece, il serbo andrà in Arabia Saudita , all' Al-Hilal , dove guadagnerà quasi 30 milioni di euro a stagione. La reazione della 'Vecchia Signora'? Ora si punta Teun Koopmeiners dell' Atalanta . Intanto Paul Pogba - per ora - ha detto di no alla proposta dell' Al-Ittihad .

Asta, in casa Torino , per Perr Schuurs , difensore centrale olandese che piace a mezza Premier League . Il Presidente granata, Urbano Cairo , lo valuta almeno 40 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare il brasiliano Rodrigo Becão dall' Udinese .

Chiosa con il Milan di Stefano Pioli, che ieri si è radunato a Milanello per dare il via alla nuova stagione. Il tecnico rossonero ha in mente tanti cambiamenti - di uomini e di modulo - per tornare sul tetto d'Italia e per confermarsi ai vertici in Europa.