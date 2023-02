Prima pagina Tuttosport: “La Juve fa bene a Commisso”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 11 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport apre con la Juventus. La Juve fa bene a Commisso. Il presidente della Fiorentina ha incassato 140 milioni dalle cessioni di Chiesa e Vlahovic, ma continua ad attaccare. In alto la Serie A. Il Milan ha Giroud. Il Toro solo il gioco. I granata comandano per un'ora nonostante la mediana baby, ma non contrettizzano la superiorità. Sofia sei tutti noi. Urlo Milan! Una rimonta che vale oro. Ancelotti contro Diaz un Mondiale che sa di anni 80. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).