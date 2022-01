Prima pagina Tuttosport: “Toro meraviglia: 4-0”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 11 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 11 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con lo splendido successo interno del Torino di Ivan Jurić sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il brasiliano Bremer, desiderio di mercato anche del Milan, annulla Dušan Vlahović e, in attacco, i granata fanno ciò che vogliono. A segno Wilfried Singo, Jošip Brekalo (doppietta) e Antonio Sanabria. Nell'esultanza, l'omaggio al 'General', Tomás Rincón, che ha appena lasciato i granata per approdare alla Sampdoria.