Prima pagina Tuttosport: “Allegri-Juve, si vota la fiducia!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 10 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del momento della Juventus di Massimiliano Allegri. Fiducia al tecnico bianconero, ma la 'Vecchia Signora' deve necessariamente cambiare ritmo e marcia. Domani, a Haifa, in occasione della trasferta di Champions League contro il Maccabi, torna Ángel Di María e ci sarà dall'inizio anche Leandro Paredes.