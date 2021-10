Prima pagina Tuttosport: Vlahovic, Premier o Juventus

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 10 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 10 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, mentte in primo piano Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 della Fiorentina, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2022. Così l'addio è più vicino e secondo il quotidiano torinese sarà Premier League o Juventus. In alto si parla di "Miracolo Mancini", mentre di spalla trafiletto su Sandro Tonali e le parole di Eugenio Corini su di lui.