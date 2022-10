Prima pagina Tuttosport: “Juventus, fino alla fine?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 9 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il processo alla Juventus . Il Milan di Rafael Leão (che ieri sera ha centrato due pali nel big match di 'San Siro') è più forte, più squadra e batte 2-0 i bianconeri con le reti di Fikayo Tomori e Brahim Díaz .

Vitamina D, come Edin Džeko, invece, per l'Inter, che vince 1-2 al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo grazie alla doppietta del suo bomber bosniaco. Pari (1-1) e fischi al 'Dall'Ara' tra il Bologna e la Sampdoria di due tecnici ex calciatori nerazzurri, Thiago Motta e Dejan Stanković. Oggi, infine, alle ore 12:30, il 'lunch match' di campionato è Torino-Empoli. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).