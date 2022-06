Prima pagina Tuttosport: “Dybala-Inter, è fatta. Juve-Berardi, avanti!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 9 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, si sbilancia dando per fatto il trasferimento di Paulo Dybala all'Inter. Secondo il quotidiano torinese trovata ieri un'intesa tra i nerazzurri e l'agente del calciatore. Mancherebbe soltanto un ultimo 'ok' per concludere tutto.