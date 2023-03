Prima pagina Tuttosport: “Il – 15 sarà tolto”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 9 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con il caso Juventus. "il -15 sarà tolto". Intervista all'avvocato Matera, che ha scritto il codice della giustizia sportiva. Sotto l'Europa League. Andata ottavi: alle 21 Juventus-Friburgo. Di Maria, fai ancora l'Angel! In alto spazio alla Champions League. Impresa a casa Tottenham. Un Milan di Leoni! Ai quarti dopo 11 anni. Riecco il Pioli capolavoro. In basso spazio al Torino. Pure Cairo dopo Juric parla di ambizioni. Si chiude con il tennis. "Finals a Torino per altri 5 anni". Spazio quindi dedicato molto al calcio e alle partite europee delle italiane. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).