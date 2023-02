Prima pagina Tuttosport: “Più magro, più veloce, più Dusan”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović, attaccante della Juventus, tornato in grande forma in quest'ultimo periodo. È più magro, più in forma, ha ripreso a segnare: doppietta nell'ultima partita, vinta 0-3 dai bianconeri in casa della Salernitana. E il meglio, per il centravanti serbo, deve ancora arrivare.