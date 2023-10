Prima pagina Tuttosport: “Godi Juve! Juric da piangere”

Richiami, poi, anche al rocambolesco successo del Milan a 'Marassi' contro il Genoa : nel finale rete di Christian Pulisic , contestata dai padroni di casa per un presunto tocco di braccio. Poi, espulso Mike Maignan , in porta va Olivier Giroud che salva i rossoneri nel recupero extralarge.

Si ferma, invece, l' Inter , che scivola a -2 dal Diavolo capolista. Doppio vantaggio con Francesco Acerbi e Lautaro Martínez , poi rimonta del Bologna a 'San Siro' con il rigore di Riccardo Orsolini e la gemma di Joshua Zirkzee . E Simone Inzaghi , nel post-partita, ne ha per tutti.

