Prima pagina Tuttosport: “Asta bomber”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 8 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 8 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di calciomercato , italiano e internazionale, ponendo l'accento su tutti quei grandi centravanti che, al termine di questa stagione, potrebbero cambiare maglia. La Juventus , tra questi, è interessata a Dušan Vlahović , che lascerà la Fiorentina . Su di lui, però, anche Liverpool , Atlético Madrid e Bayern Monaco .

In alto, sotto la testata, si parla di Belgio-Francia 2-3 di Nations League. I 'Bleus' di Didier Deschamps approdano in finale grazie ad un gol di Theo Hernández al 90'. Il Milan, inoltre, va in estasi anche perché, nel frattempo, Zlatan Ibrahimović brucia le tappe per tornare in campo sabato 16 ottobre contro il Verona a 'San Siro'.