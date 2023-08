Prima pagina Tuttosport: “Lukaku, la Juve insiste”

Per ora, lo scoglio è rappresentato proprio dai milioni di euro che i londinesi dovrebbero versare ai bianconeri nell'affare: offerta 20, richiesta 50. Si lavora per arrivare al punto di incontro (35-40). La Juve, intanto, vicina a cedere Denis Zakaria al Monaco, vorrebbe prendere Khéphren Thuram dal Nizza per il centrocampo.