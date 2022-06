Prima pagina Tuttosport: “Juventus, gelo Di María. Sale Berardi”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 8 giugno 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 8 giugno 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le ultime notizie di calciomercato sulla Juventus. Gelo nella trattativa con Ángel Di María, che è tentato dal Barcellona. La 'Vecchia Signora', irritata, ora potrebbe dunque puntare su Domenico Berardi del Sassuolo, le cui quotazioni sono in forte ascesa.

Rıdvan Yılmaz, terzino turco del Beşiktaş, ha fatto invece presente di voler vestire la maglia del Torino nella prossima stagione. Il Chelsea apre all'Inter per il prestito di Romelu Lukaku, ora si tratta sulle condizioni. Insidia, però, dell'Atlético Madrid per Paulo Dybala: i nerazzurri vorrebbero stingere i tempi per la 'Joya'.

La Fiorentina sogna di prendere Luís Suárez, disposto anche a ridursi l'ingaggio pur di restare a giocare in Europa, mentre il PSG punta Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo e della Nazionale Italiana. A proposito degli Azzurri: vittoria 2-1 sull'Ungheria in Nations League con un gran gioco espresso in campo. Perché non averlo fatto vedere prima? Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 8 giugno 2022