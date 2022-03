Prima pagina Tuttosport: “La Juventus: ‘Dybala, facci capire'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 8 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 8 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Giovedì incontro chiave tra la società bianconera ed il suo entourage per capire se ci sarà la possibilità di andare avanti insieme o no. Per il calciomercato estivo, la Juve sogna Nicolò Zaniolo (Roma) e mette seriamente nel mirino Renato Sanches (Lille), centrocampista portoghese su cui c'è anche il Milan.