Prima pagina Tuttosport: “Giuntoli-Napoli, 4 partite”

Vuole infatti strappare al suo ex club, il Napoli, il centrocampista polacco Piotr Zieliński a parametro zero per la prossima stagione. Ma contende anche agli azzurri Lazar Samardzic (Udinese) nell'immediato e vorrebbe portarsi a Torino i dirigenti Giuseppe Pompilio e Maurizio Micheli con cui ha lavorato alle pendici del Vesuvio.

Per Roberto Stellone, allenatore ed ex centravanti del Torino, il bomber colombiano Duván Zapata può trascinare, con i suoi gol e la sua potenza, i granata in Europa. All'Inter, intanto, si gettano per le basi per il rinnovo del contratto di Nicolò Barella, Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian.

Cambiano, invece, le cose al Milan. Una parte del mercato di gennaio può finanziarla la cessione di Rade Krunić. Il Fenerbahçe, infatti, aspetta il centrocampista bosniaco per il quale, la scorsa estate, il tecnico Stefano Pioli si era invece impuntato. Coppa Italia, Fiorentina-Parma finisce ai rigori. Ospiti belli, avanti 0-2 e rimontati 2-2 nel finale. Dagli undici metri, poi, passano il turno i viola.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 7 dicembre 2023

