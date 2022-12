Prima pagina Tuttosport: “Plusvalenza Pogba”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del rientro di Paul Pogba, molto vicino al ritorno agli allenamenti in gruppo. Può essere lui, con Federico Chiesa, il valore aggiunto della Juventus nella rimonta Scudetto. In casa Torino, invece, si riapre la trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista serbo Saša Lukić, mentre, per la difesa, c'è un sondaggio per Bartosz Bereszyński della Sampdoria.