Prima pagina Tuttosport: “Il popolo: ‘Avanti, Juve!'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 7 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, in piena lotta per il titolo, che fa registrare sempre il tutto esaurito all'Allianz Stadium. È possibile che riapra la campagna abbonamenti per il girone di ritorno, per consentire al popolo bianconero di seguire la 'Vecchia Signora' con maggior assiduità.