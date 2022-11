Prima pagina Tuttosport: “Giustizia Juve!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 7 novembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di 'giustizia' fatta commentando Juventus-Inter, il Derby d'Italia della 13^ giornata di Serie A. Vince 2-0 la Juve di Massimiliano Allegri con i gol, nella ripresa, di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli. Prima del raddoppio, annullata in maniera piuttosto inspiegabile una rete del difensore brasiliano Danilo.