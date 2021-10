Prima pagina Tuttosport: “Italia-Spagna 1-2: fuori!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 7 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 7 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando Italia-Spagna, semifinale di Nations League terminata 1-2 per gli ospiti con la doppietta di Ferrán Torres. In alto, sotto la testata, il racconto su Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus: ecco come ha intende riportare i bianconeri presto ai vertici.