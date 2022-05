Prima pagina Tuttosport: “Juve, in Coppa corri vero?”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 7 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una critica molto dura alla Juventus di Massimiliano Allegri . I bianconeri, infatti, perdono 2-1 sul campo del Genoa , facendosi sfuggire di mano una vittoria che sembrava in ghiaccio per gran parte del match.

A proposito, in casa rossonera c'è un po' di ansia per la cessione ad InvestCorp che rischia di non concretizzarsi. Spazio, poi, a Torino-Napoli di questo pomeriggio, ore 15:00, con la squadra di Ivan Jurić chiamata a disputare un grande incontro ed ai verdetti del campionato di Serie B. Il Lecce e la Cremonese promossi in Serie A, l'Alessandria retrocessa in Serie C. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).