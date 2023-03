Prima pagina Tuttosport: “Juventus, noi soli contro tutti”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 7 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la rabbia della Juventus. "Noi soli contro tutti", il titolo del quotidiano torinese in riferimento all'unità ed alla determinazione che ci sono all'interno del gruppo bianconero in questo momento. Approntato il piano per riavere il miglior Duśan Vlahović al più presto.