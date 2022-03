Prima pagina Tuttosport: “Giroud Scudetto! Zampata Morata”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 7 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 7 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei successi di Milan e Juventus. I rossoneri di Stefano Pioli vincono lo scontro diretto in casa del Napoli di Luciano Spalletti grazie al gol di Olivier Giroud in apertura di ripresa. Il Diavolo rilancia le proprie quotazioni in chiave Scudetto e torna intanto in testa alla classifica di Serie A.