Prima pagina Tuttosport: “Il PM dell’accusa: ‘Odio la Juve'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 7 febbraio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 7 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di uno dei Pubblici Ministeri titolari dell'inchiesta 'Prisma' sulla Juventus che, nel 2019, affermò di tifare Napoli, di "odiare la Juve" e di essere "contro i ladrocini in campo". Stasera, intanto, la squadra di Massimiliano Allegri torna in campo: appuntamento in casa della Salernitana con Dušan Vlahović in campo dall'inizio.

In casa Torino, invece, c'è tanto entusiasmo per gli ultimi risultati: per l'allenatore Ivan Jurić il settimo posto non basta, vuole di più. Oggi allenamento al 'Filadelfia' a porte aperte: non accadeva dallo scorso 4 maggio 2022. Scandalo finanziario in Premier League: il Manchester City, che ha violato oltre 100 regole sul Fair Play interno, rischia grosso. Anche l'esclusione dal torneo.

Accenno al terremoto in Turchia e Siria, che ha toccato anche il mondo dello sport, e chiusura con il mercato. Da un lato, il modello Benfica, che registra vittorie e bilanci in utile con cessioni da record. Dall'altro, l'imminente trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 7 febbraio 2023