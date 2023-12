Prima pagina Tuttosport: “Alessio: ‘Juve, è come con Conte'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 6 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva con Angelo Alessio, ex calciatore della Juventus e vice-allenatore dei bianconeri nelle tre stagioni di Antonio Conte. Per lui, nel gruppo di quest'anno, guidato da Massimiliano Allegri, ci sono la stessa fame e la stessa voglia che aveva quel gruppo bianconero che inaugurò un lungo ciclo vincente. Consiglia, però, al club di prendere un esterno e una mezzala di qualità nel mercato di gennaio.