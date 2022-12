Prima pagina Tuttosport: “Juventus, l’inchiesta si allarga”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 6 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'inchiesta 'Prisma' sulla Juventus . L'indagine, infatti, si sta allargando. I faldoni finiscono anche alle Procure di Bergamo e Genova. Il Ministro dello Sport del Governo Italiano, Andrea Abodi , vuole che sia fatta chiarezza subito.

La sensazione, però, è che la Juve non sarà l'unica squadra coinvolta. I bianconeri, intanto, oggi riprendono ad allenarsi: Federico Chiesa, che ha già ricominciato, si augura un 2023 da protagonista. Mentre l'ex juventino Cristiano Ronaldo si prepara per andare a giocare in Arabia Saudita, con l'Al-Nassr, per una montagna di soldi, il Torino pensa di riscattare Valentino Lazaro dall'Inter per 4 milioni di euro, con uno sconto sulla cifra prevista inizialmente con i nerazzurri.