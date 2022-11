Prima pagina Tuttosport: vendette e gufate, Juve-Inter fa paura

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 6 novembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando di Juventus-Inter, in programma questa sera alle ore 20:45. Una partita che trascina con sé 'vendette e gufate'. Simone Inzaghi provoca 'La Juve è la squadra più forte', Massimiliano Allegri cova la rabbia per le controverse sconfitte della scorsa stagione. Festa Milan a San Siro grazie ad una prodezza di Olivier Giroud allo scadere: il gol di Daniel Maldini è una fiaba.