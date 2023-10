Prima pagina Tuttosport: “Le stelle Juve: non rovinate la festa”

Intanto, però, l'allenatore Massimiliano Allegri non sa ancora se domani potrà schierare Dušan Vlahović e Federico Chiesa nella stracittadina. Il Toro punta a tornare alla vittoria in un derby e, per farlo, si affida al bomber colombiano Duván Zapata. Nel dicembre 2018, quando vestiva la maglia dell'Atalanta, il numero 91 della formazione di Ivan Jurić realizzò proprio contro i bianconeri quello che, a detta sua, è il suo gol più bello in Serie A.

Commento alle prove delle squadre italiane in Europa League (vittorie per Roma e Atalanta, rispettivamente 4-0 e 2-1 contro Servette e Sporting Lisbona) e Conference League (pareggio 2-2 in casa per la Fiorentina contro il Ferencváros) e analisi della Champions League.

Il doppio confronto contro il PSG, infatti, rappresenterà un vero e proprio spareggio per il Milan di Stefano Pioli. Passare il turno dipenderà dall'esito delle prossime due sfide.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 6 ottobre 2023

