Prima pagina Tuttosport: “Del Piero: ‘Juve, ho un sogno'”

In Italia è chiuso, in Arabia Saudita no. La Saudi Pro League si porta via Musa Barrow (Al-Taawoun) e Abdelhamid Sabiri (Al-Fayha) rispettivamente da Bologna e Fiorentina. Flop, per ora, il Chelsea di Mauricio Pochettino: investiti altri 464 milioni di euro per un cammino, fin qui, deludente in Premier League.