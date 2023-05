Prima pagina Tuttosport: “Juve-Napoli ricomincia da Giuntoli”

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con le manovre in casa Juventus. Juve-Napoli ricomincia da Giuntoli. manovre in corso per portare a Torino il DS dello Scudetto. Imminennte l'incontro con De Laurentiis per capire se e come uscire dal contratto. La prima scelta bianconera per il rilancio. Nel taglio basso. "Così porto il mito Toro in Giappone". "Osi, Kvara e Spalletti non si toccano". Infine si chiude con la Serie A e le sfide per la Champions League. Milano-Roma per la Champions. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).