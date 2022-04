Prima pagina Tuttosport: “Pogba: ‘Juve, ti aspetto'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 6 aprile 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 6 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, aprono con la situazione di Paul Pogba, classe 1993, centrocampista francese in scadenza di contratto con il Manchester United. Per lui, sul piatto, un'offerta del PSG. Ma il 'Polpo' gradirebbe anche tornare alla Juventus e, pertanto, aspetta che il club bianconero si faccia sentire prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro professionale.

Sempre a proposito di calciomercato: 'no' del Torino di Urbano Cairo alla proposta del Tottenham di Antonio Conte per Wilfried Singo, terzino destro ivoriano sul quale ci sono anche Inter e Milan. A proposito dei rossoneri: secondo Alessio Tacchinardi, intervistato in esclusiva, il Diavolo potrà vincere lo Scudetto soltanto all'ultima giornata.

Quindi, ci sarà da lottare. I nerazzurri, invece, vorrebbero tanto prendere l'attaccante argentino Paulo Dybala, che non rinnoverà il contratto con la Juve, per metterlo in coppia al fianco del suo connazionale Lautaro Martínez. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 6 aprile 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI