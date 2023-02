Prima pagina Tuttosport: “Di María, questione di dignità”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 6 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola apre, in prima pagina, parlando della Juventus e del Torino. In casa bianconera, si discute di Ángel Di María. Prende 7 milioni di euro di ingaggio ma, praticamente, non è mai stato decisivo finora. La società e i tifosi, pur rispettando la sua fantastica carriera, ora gli chiedono di più. Intanto, il tecnico Massimiliano Allegri fa i calcoli: serviranno 35 punti per la salvezza o per l'Europa.