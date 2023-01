Prima pagina Tuttosport: “Chiesa e Di Maria, ci siamo anche noi”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 6 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus: Chiesa e Di Maria, ci siamo anche noi. Sotto spazio al Milan: Colombo studia da Giroud, Maldini ha deciso di riportare a casa il giovane attaccante. Leao ore decisive per il rinnovo. Al centro l'intervista eclusiva al portiere Silvestri. Ansia Samp, futuro a rischio. Le parole di Handanovic all'arbitro. Cori razzisti a Umtiti, la Lazio si dissocia. Si chiude con il tennis e Sinner e la Formula 1, con la Cadillac. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).