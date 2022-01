Prima pagina Tuttosport: “Arbitra il Covid”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 6 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 6 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre senza mezzi termini: la 20^ giornata di Serie A la arbitra il CoVid. Le Asl regionali, infatti, hanno già fatto saltare Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. Non è detto che oggi non ne possano saltare altre.