Prima pagina Tuttosport: “Juventus, piazza pulita”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 5 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'operazione di 'piazza pulita' in atto alla Juventus. C'è intesa tra Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area tecnica del club bianconero e il tecnico Massimiliano Allegri: gli esuberi dovranno andare via. In partenza, quindi, giocatori come Alex Sandro, Weston McKennie e Denis Zakaria.