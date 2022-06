Prima pagina Tuttosport: “W l’Italia di Gnonto. Pogba: ‘Arrivo'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 5 giugno 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 5 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il ritorno di Paul Pogba alla Juventus . Il 'Pogback', infatti, si fa sempre più concreto, con il centrocampista francese che ha già chiamato amici e contatti a Torino per preannunciare la sua nuova esperienza bianconera. Il calciomercato della 'Vecchia Signora' potrebbe completarsi con Kalidou Koulibaly ( Napoli ), Ángel Di María ( PSG ) e Gabriel Jesus ( Manchester City ).

Infine, naturalmente, spazio all'ottimo esordio di Wilfried Gnonto con la maglia della Nazionale Italiana in Italia-Germania 1-1 di ieri sera a Bologna: dopo pochi minuti in campo, assist per il gol azzurro di Lorenzo Pellegrini. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).