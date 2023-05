Prima pagina Tuttosport: “Hai visto, Maradona?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 5 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna di Tuttosport apre col trionfo scudetto del Napoli. Hai visto, Maradona? Napoli campione d'Italia 33 anni dopo Diego. Osimehn firma il gol-scudetto nel pari di Udine. A Napoli e non solo, si scatena la festa. Dalla Juve all'Inter e al Milan, l'omaggio degli avversari. otto pagine speciali per celebrare l'irresistibile cavalcata azzurra. Nel taglio basso. "Rivogliamo la nostra Juve". La stagione maledetta aumenta il desiderio di tornare protagonisti ai livelli più alti. Ecco come. Il futuro a Superga. Buongiorno che legge i nomi degli invincibili è un motivo di speranza. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).