Prima pagina Tuttosport: “Avanti con Fede. Maratonjic!”

Nella partita della squadra di Massimiliano Allegri in Toscana, anche un calcio di rigore fallito da Dušan Vlahović e un gol annullato a Paul Pogba per fuorigioco dello stesso attaccante serbo. Nel finale, nuovo infortunio per il centrocampista francese: gli esami indicheranno la durata del suo stop.

Si parla anche del 4-0 con cui l'Inter ha steso a 'San Siro' la Fiorentina (primo gol italiano per Marcus Thuram) ma, soprattutto, sotto la testata, della prima vittoria in campionato del Torino. I granata battono 1-0 il Genoa con una magia, in pieno recupero (94') di Nemanja Radonjić.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 4 settembre 2023

