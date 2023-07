Prima pagina Tuttosport: “Allegri, Chiesa e Vlahovic: pace per forza”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 4 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle prime mosse di calciomercato della Juventus con Cristiano Giuntoli come responsabile dell'area tecnica del club bianconero. La sua prima missione? Ricucire i rapporti tra l'allenatore Massimiliano Allegri e due top player dell'organico della 'Vecchia Signora', Federico Chiesa e Dušan Vlahović. Per il mercato in entrata, poi, la Juve dovrà essere anche brava ad ottimizzare dalle uscite.