Prima pagina Tuttosport: “Galeone: ‘Pogba, Di María e altri colpi'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 4 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Giovanni Galeone, mentore ed amico di Massimiliano Allegri. L'ex allenatore del Pescara ha rivelato le strategie della Juventus sul estivo. Non sono previsti soltanto gli arrivi di Paul Pogba ed Ángel Di María a parametro zero, ma anche altri colpi.